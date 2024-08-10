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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: первый гол — ЦСКА за 2.05.

«Сложный для прогноза матч, но любопытный для зрелища. ЦСКА приедет в гости к «Краснодару». Недавно команды играли в Кубке России, и тогда с минимальным счётом выиграла команда Мусаева.

Надо признать, что у Мусаева пока не очень получается с выбором стартового состава. Этот процесс затягивается, к большому сожалению болельщиков «Краснодара». Мне кажется, что эксперименты со стартовым составом продолжатся и в матче с ЦСКА. Пока ещё не произошла нужная утряска в средней зоне. В обороне команда играет более-менее. Мне кажется, в атаке не получается как раз из-за неопределённости в центре поля.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

В свою очередь, несмотря на поражение в матче Кубка России, ЦСКА в последних играх РПЛ смотрится отлично и видно команду Николича. Наверняка в этой игре ЦСКА будет действовать вторым номером. «Краснодар» возьмёт мяч и будет диктовать условия. Мне кажется, что в этом матче будет достаточно забитых мячей. В свою очередь, пока большее давление оказывается на «Краснодар», и это имеет значение в этой игре.

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Николичу будет комфортно играть в этом матче вторым номером, и он явно к этому подготовится. Думаю, что первый гол забьёт как раз ЦСКА. «Краснодар» наверняка будет давить, но быстрые атаки, начинаемые Акинфеевым, могут дать результат. Поэтому мой прогноз — первый гол ЦСКА», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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