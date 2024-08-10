«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на встречу 4-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.74.

«Команда Мурада Мусаева находится в отвратительной форме, за три первых тура краснодарцы не набрали ни одного очка, застряв во второй части турнирной таблицы. При этом не сказать, что им не повезло с календарём. 1-й тур — гостевая игра с «Ахматом». Да, в Грозном играть всегда непросто, но от серебряного призёра прошлого розыгрыша РПЛ ждали победы. На деле ничья 1:1. Вторая игра и дебютант РПЛ — «Динамо» Махачкала. В этой встрече зрители и вовсе голов не увидели — 0:0. В гостях в Воронеже болельщики ждали первую победу, но и тут её не случилось, снова унылые нули. Один из худших стартов «Краснодара» за последние годы, а тут предстоит встреча с московскими армейцами, которые, наоборот, кажется, набрали ход.

ЦСКА дебютировал в новом сезоне игрой в Ростове, игра получилась не слишком зрелищной и завершилась безголевой ничьей. ЦСКА реабилитировался в Нижнем Новгороде. Армейцы забили в первом тайме и продолжили своё начинание во втором, итоговые 3:0 хорошо отразили происходящее на поле. В 3-м туре красно-синие принимали «Оренбург», тут так же обошлось без особых проблем. Пять забитых мячей случайными быть не могут,

ЦСКА набрал семь очков в трёх турах и с уверенностью подходит к игре на юге России. В «Краснодаре» ЦСКА не побеждал с 2017 года, тогда единственный мяч на свой счёт записал нынешний тренер ЦСКА, Алексей Березуцкий. Кажется, что наконец настала пора выиграть, тем более «Краснодар» сейчас явно в худшей форме. Победа ЦСКА», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».