«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура РПЛ 10 августа

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.97.

«Одна из самых интересных игр 4-го тура РПЛ, в которой встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Команды недавно играли в рамках Кубка России. Тогда Кордоба и Кастанья сыграли свои первые матчи за «Краснодар», а у ЦСКА был смешанный состав. Ту игру вряд ди можно брать в расчёт, всё же ЦСКА был ненастоящий. Но и сейчас не всё очевидно.

В последние годы ЦСКА что бы ни пробовал в матчах с «Краснодаром» – ничего не работало. Вот сейчас на игру полетит команда на самолёте. Хотя на кубковый матч ехала на поезде. Интересно, что на выезде против «Краснодара» ЦСКА в последний раз забивал аж в 2020 году. В последний раз гостевая победа в очном матче была у ЦСКА в 2017 году.

Последние матчи в Краснодаре — это сплошные низы либо какая-то скромная ничья. Стоит отметить, что «Краснодар» был откровенно плох в Воронеже. Не удалось угадать с составом, со стратегией. Пока у «Краснодара» все амплитудно: то плохая игра, то хорошая. Пока старт у команды Мусаева не очень — три игры и все без побед. Критикуют тренера прилично.

ЦСКА показал хороший результат в матче с «Оренбургом», а семь очков после трёх матчей — это хороший старт. Верите в гол ЦСКА — ставьте на «обе забьют». Я же верю, что в матче будет забито больше одного мяча, поэтому мой прогноз — тотал матча 2–3 мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».