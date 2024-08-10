«Краснодар» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 10 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 5.40.

«10 августа в 4-м туре РПЛ встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Я бы не рассматривал всерьёз тут их недавнюю встречу в Кубке. Сейчас настрой у соперников будет другой. Победы «быков» на этот раз точно не жду.

Думаю, именно победа над армейцами в Кубке России во многом повлияла на настроение руководства «Краснодара» и его фанатов. Ведь без этого что имеет клуб? Три ничьи в трёх турах РПЛ. Да и ничьи эти были далеко не с самыми сильными соперниками, с которыми команда Мусаева была бы рада набрать даже одно очко — 0:0 с «Факелом», 0:0 с «Динамо» Махачкала и 1:1 с «Ахматом». Только грозненцы могли серьёзную конкуренцию коллективу навязать — остальные две команды явно будут находиться весь сезон во второй половине таблицы. И их нынешний состав краснодарцев не смог обыграть.

А вот для ЦСКА неудача в Кубке России от «Краснодара» в 1-м туре большим ударом не стала. Во-первых, потому что нынешний формат турнира позволяет тебе много раз проиграть, но всё равно добраться до финала Пути РПЛ или Пути регионов. Во-вторых, потому что в чемпионате у команды Николича дела идут намного лучше. Там коллектив дважды сумел уже обыграть «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1). Ещё один раз ЦСКА потерял очки в противостоянии с «Ростовом» (0:0), что было ожидаемо.

И вот теперь позиции соперников в турнирной таблице красноречиво говорят о положении дел у них. ЦСКА идет третьим в турнире и вполне ещё ведёт погоню за лидерами. «Краснодар» же располагается на 12-м месте, на грани зоны вылета.

Так что, учитывая всё это, второй победы «Краснодара» над ЦСКА за короткий промежуток я не жду. Но всё-таки и успеха армейцев не предвижу. «Быки» обладают неплохими футболистами, которые способны доставить проблемы сопернику. Плюс играть им предстоит в Краснодаре. Лучше выберу пари на точный счёт 1:1, который оценивается котировкой 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».