«Краснодар» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.55.

«Краснодар» и ЦСКА снова встретятся в этом сезоне, только в этот раз в рамках 4-го тура РПЛ. На прошлой неделе они играли в Кубке России, и тогда виктория досталась краснодарцам. Сейчас я тоже чуть больше верю в успех «быков».

Да, сразу стоит оговориться, что в Кубке России они сыграли неоптимальными составами. Но всё же некоторые сильные игроки на поле вышли. В этом плане «Краснодар» выглядел более собранным. Собственно, он и заслужил победу – 1:0. Большую часть встречи подопечные Мусаева давили и созидали. ЦСКА же «проснулся» только во втором тайме после пропущенного мяча. Но отыграться команда Николича уже не успела.

Я думаю, «Краснодару» тоже было важно выиграть в той встрече, так как сезон он начал не лучшим образом – две ничьи с не самыми трудными противниками, «Ахматом» (1:1) и «Динамо» Махачкала (0:0). Клуб, который в прошлом сезоне ещё боролся за чемпионство, не мог позволить себе потерять очки в этих встречах. Но как будто бы победа над ЦСКА в Кубке не особо повлияла на настрой подопечных Мусаева – в 3-м туре они снова сыграли вничью, с ещё менее сильным соперником, который шёл на серии поражений, 0:0 с «Факелом».

ЦСКА же, несмотря на проигрыш «Краснодару» в Кубке, всё равно лучше начал сезон. В РПЛ у него уже есть две победы, вполне заслуженные, с крупным счётом – 3:0 с «Пари НН» и 5:1 с «Оренбургом». Возможно, с оренбуржцами где-то армейцам и повезло, счёт мог бы быть не столь крупным. Но итог заслуженный – три очка. Хорошо проявили себя Дивеев, Обляков и Виллиан Роша.

В общем, да, ЦСКА в РПЛ лучше пока выступает. Но только из-за этого я бы не верил сейчас в успех команды Николича. Армейцы могут отомстить «Краснодару» за 1-й тур Кубка России. Но всё же чуть больше верю в успех подопечных Мусаева. У них три ничьи кряду, которые, в общем-то, были заслуженными, команда действительно пока ищет свою игру», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».