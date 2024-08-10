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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру 4-го тура РПЛ

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на игру 4-го тура РПЛ
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«Краснодар» не лучшим образом начал этот российский сезон. Все три первых тура команда Мурада Мусаева завершила вничью. Причём соперники были, ну откровенно говоря, не ровня «Краснодара» по статусу и в принципе не самые страшные. «Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Факел». Да, два из трёх матчей были выездные, но больше всего вопросов вызвала, пожалуй, игра «Краснодара» в домашней игре против махачкалинского «Динамо». Там «Краснодар» не смог создать достаточно моментов и добиться победы. Результат уже потихоньку начинает давить на команду Мурада Мусаева. Всё-таки три очка за три тура — это мало. Это действительно худший старт «Краснодара» за всю историю выступления в элите российского футбола. И, как мы помним по предыдущим сезонам, когда «Краснодар» проводит важный домашний матч, эта команда может сыграть страстно и, как это ни странно, достаточно дисциплинированно в обороне. Потому что «Краснодар» пропускает совсем немного в начавшемся российском чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА в прошлом туре покуражился в матче с «Оренбургом». Яркая, красивая победа со счётом 5:1. Но здесь, мне кажется, нужно отталкиваться также от результата и значимости матча. Марко Николич, новый тренер ЦСКА, везёт свою команду для того, чтобы добиться результата в Краснодаре, а не играть красиво. Поэтому я бы от этой встречи не ждал большого количества забитых мячей. Мне кажется, здесь может быть тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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