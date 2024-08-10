«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на Суперкубок Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.60.

«По играм в предсезонке можно сказать, что у «Юнайтед» не сильно много изменилось в опорной зоне, и это ключевой момент для Эрика тен Хага. Каземиро в отвратительной форме подходит к старту этого сезона, вообще непонятно, сыграет он в этом матче или нет, но в любом случае проблема не решена, и я думаю, что в этой части «Сити» будет иметь серьёзное преимущество. Да и вообще должен иметь серьёзное преимущество, потому что процесс у Эрика тен Хага продолжается, а вот Пеп может позволить себе разбрасываться такими игроками, как Альварес, который ушёл в «Атлетико».

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В любом случае всегда любопытно посмотреть на первую игру, тем более что три года подряд «Манчестер Сити» проигрывает.

Я бы сфокусировался на том, что часто эти матчи выходят за пределы основного времени и в четырёх из семи случаев всё решили пенальти. Мне кажется, что «Сити», конечно, фаворит, и я думаю, что вы прекрасно всё это видите тут без всяких «мне кажется». Но «Юнайтед» попытается сделать всё возможное, чтобы нейтрализовать, потому что на контратаках — так, как это было в матче за Кубок Англии, я думаю, что «Юнайтед» способен сыграть. В общем, они будут друг на друга смотреть и какой-то феерии невероятной я здесь не жду. Поэтому я бы поставил на ничью в основное время», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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