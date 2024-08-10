«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на Суперкубок Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» и обе забьют за 2.60.

«В Суперкубке Англии 10 августа сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Думаю, никакой интриги тут нет. С победителем уже заранее всё ясно.

Команда Гвардиолы всё ещё превосходит своего географического соседа по всем параметрам. Да, в прошлом сезоне они играли в финале Кубка Англии и победу там одержали «красные дьяволы». Но я не уверен, что «горожане» по-настоящему боролись за трофей тогда. Они выходили на поле после празднования завоевания трудного чемпионства в АПЛ. А для команды тен Хага это была возможность не только выиграть единственный трофей в сезоне, но и хоть как-то попасть в еврокубки. Так мы и получили, что для одного коллектива эта игра ничего особо не значила, а для другого это был матч жизни. И «МЮ» его выиграл — 2:1.

Но вот по всем остальным параметрам «Юнайтед» не может соперничать со своим противником. «Ман Сити» остаётся одним из сильнейших клубов Англии. В этом сезоне «Ливерпуль» уже выступает без Клоппа во главе, так что, видимо, в АПЛ «горожане» снова сойдутся в битве только с «Арсеналом». В Лиге чемпионов, думаю, кроме «Реала», никто конкуренции «Сити» навязать тоже не может.

Ну а «Юнайтед» — он о борьбе за победу в АПЛ даже не задумывается. Точнее, мысли о трофеях у него наверняка есть. Но вот о реальной борьбе за титулы, думаю, в этом случае речи не идёт. Клуб находится в перестройке. Уже сменилось руководство. Почти что был уволен тен Хаг по итогам сезона, но ему дали шанс. Много игроков пополняет состав. Но проблемы снова настигают «красных дьяволов» в самом начале — уже на три месяца выбыл новичок Йоро, сломался Хойлунд.

В общем-то, даже со всеми здоровыми игроками основы у «МЮ» тут было бы не очень много шансов. А так, он снова выйдет на поле в экспериментальном составе. «Сити» же имеет глубокую скамейку, вариативный состав. Команда Гвардиолы точно сильнее — она и возьмёт тут трофей. Но какое-то сопротивление, как в финале Кубка Англии, «Юнайтед», может быть, и навяжет.

Так что я возьму тут победу «Манчестер Сити», а также то, что обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».