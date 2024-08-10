«Краснодар» — ЦСКА: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу РПЛ!

10 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

В новом сезоне команды уже встречались. Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0, но есть пара нюансов. Во-первых, чёрно-зелёные сыграли основным составом, а армейцы — нет. Во-вторых, команды встречались в Кубке России. РПЛ — это совсем другое.

У «быков» в чемпионате всё идёт плохо. Они потеряли очки сначала во встрече с «Ахматом» (1:1), а затем в играх с аутсайдерами — с махачкалинским «Динамо» (0:0) и с «Факелом» (0:0). Мурад Мусаев побеседовал со своими подопечными перед победой в матче с ЦСКА.

Воодушевление от разговора длилось недолго. Следом чёрно-зелёные чуть не проиграли воронежцам. Считаные миллиметры отделили «Факел» от победы. Он забил гол во втором тайме, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. Судьи посчитали, что мяч покинул пределы поля. На повторе плохо видно, полностью мяч пересёк линию или нет.

У ЦСКА возникли трудности по конструированию игры в начале сезона, но у него хотя бы получалось стабильно цепляться за результаты. Даже показывая непривычный для себя прагматичный футбол, подопечные Марко Николича сумели зацепиться за очки во встрече с «Ростовом» (0:0) и разгромили «Пари НН» (3:0).

Москвичи начали постепенно привыкать к требованиям и задумкам сербского тренера. В матче последнего тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1).

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