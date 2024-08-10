«Ман Сити» — «МЮ»: получи фрибет 4444 рубля к матчу за Суперкубок Англии!

10 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

В матче за Суперкубок Англии за последние 10 лет «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не встречались ни разу. Будет интересно посмотреть, как они себя проявят. Летом клубы пережили минимум изменений. Ими руководят прежние специалисты, и составы практически те же самые.

Манкунианцы подписали талантливого защитника Лени Йоро и Джошуа Зиркзее, но один из новобранцев уже успел схлопотать болезненную травму, перенёс операцию и надолго выбыл из состава. И это как раз наиболее ценное приобретение «МЮ» — Йоро. В прошлом сезоне клубу так не хватало качества в обороне, в частности из-за травм, и вот опять.

«Горожане» точечно усилили состав, приобретя крайнего нападающего Савио. В прошлом сезоне он принял участие в 37 встречах в чемпионате Испании в составе «Жироны», в которых забил девять мячей и отдал 10 результативных передач. Трансфер выглядит многообещающе.

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