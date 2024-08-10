Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Зенит» — «Динамо»!

10 августа в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенит» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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После трёх туров команды делят первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав все девять возможных очков.

Москвичи сумели обыграть «Факел», «Локомотив» и «Акрон», показав при этом неплохую результативность — 3:1, 3:1 и 2:0 соответственно. Да и в обороне после перехода Андрея Лунёва тоже всё пока неплохо. Однако есть нюанс в виде разгромного поражения от «Спартака» в Кубке России между этими играми чемпионата.

«Зенит» пока что безупречен. Выписал по 4:0 «Крыльям Советов» и «Рубину» и успел разгромить «Факел» (3:0) в Кубке России. А в последнем туре РПЛ забил пять безответных мячей «Ростову» Валерия Карпина, особо не напрягаясь.

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