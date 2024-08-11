«Крылья Советов» — «Факел»: букмекеры назвали фаворита матча РПЛ

11 августа в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч 4-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Факел». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Поставить на «Крылья Советов» можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Факела» доступна в букмекерских контрах с коэффициентом 4.20 — это 23% вероятности. Если по итогам 90 минут будет ничья, сыграет коэффициент 3.64, что составляет примерно 26% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги в Самаре не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

На гол самарцев можно поставить за 1.25, а на гол воронежцев — за 1.60. Ставки на «обе забьют» принимаются за 2.00.