«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел».

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.84.

Начало нового сезона сложилось для самарских «Крыльев Советом» не лучшим образом. Команда провела четыре официальных матча во всех турнирах и потерпела четыре поражения с общим счётом 1:11. В чемпионате России самарцы уступили разгромно «Зениту» (0:4) и «Спартаку» (0:3), а также провалили концовку второго тайма игры с «Ростовом» (1:3).

Конечно, четыре безответных мяча от «Зенита» можно объяснить мощью самого «Зенита», а три мяча от «Спартака» — списать на собственную плохую реализацию и хорошую игру соперника. Однако объяснить поражение всухую от махачкалинского «Динамо» (0:1) в Кубке России будет уже куда труднее. Пока что не удаётся нащупать свою игру в атаке.

Совсем не факт, что нападающих прорвёт и в предстоящем матче с воронежским «Факелом». Воронежцы проиграли три из своих четырёх матчей, получив три безответных мяча от «Зенита» в Кубке России. При этом в Российской Премьер-Лиге уступили московскому «Динамо» со счётом 1:3 и дебютанту «Акрону» со счётом 0:2.

Однако здесь стоит сказать, что абсолютно в каждом случае кто-то из воронежских футболистов получал красную карточку. Однажды даже перед самым перерывом. И единственный случай, когда удалось доиграть матч в полном составе, завершился нулевой ничьей. А именно с «Краснодаром» в последнем туре РПЛ.

Всё это к тому, что «Факел» при нормальных условиях умеет бороться за очки даже с очень хорошо атакующими командами. «Крылья Советов» наверняка ещё прибавят по ходу сезона, у них есть футболисты, которые не тренировались до перехода. Но пока что общая форма команды оставляет желать лучшего и даже дома не впечатляет. Так что не будет ничего удивительного, если воронежцы наберут очки.