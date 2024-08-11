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Букмекеры оценили шансы «Спартака» одержать четвёртую победу подряд

Букмекеры оценили шансы «Спартака» одержать четвёртую победу подряд
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11 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоится матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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«Спартак» одержал три победы подряд: две из них добыты в рамках РПЛ, ещё одна — в Кубке России.

Победа московского «Спартака» в букмекерских конторах идёт с коэффициентом 1.45, что при переводе на язык вероятности близится к 70%. Успех грозненского «Ахмата» при этом оценивается коэффициентом 7.00 — это около 14% вероятности. Поставить на ничью предлагают с коэффициентом 5.26 (17%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.32.

Сделать ставку на гол москвичей можно за 1.09, а на гол грозненцев — за 1.63. Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 2:0 в пользу хозяев, коэффициент на такое событие составляет 7.00.

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