Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22.

Материалы по теме
Вот она какая — вкусная игра Барко и «Спартака». «Ахмату» ловить нечего
Вот она какая — вкусная игра Барко и «Спартака». «Ахмату» ловить нечего

Деяну Станковичу, видимо, хватило всего одного матча, чтобы сделать правильные выводы. После 0:2 от «Оренбурга» последовали гостевая победа над «Химками» (3:1) и домашняя над «Крыльями Советов» (3:0). Стоит также упомянуть о ещё одной разгромной победе, но уже в Кубке России. А именно в дерби с московским «Динамо» (3:0). Тогда красно-белые смотрелись лучше бронзового призёра чемпионата России примерно во всём.

Пока что подопечные Деяна Станковича смотрятся интересно. Оборона стабилизировалась, а в атаке появились яркие действия. Отчасти есть в этом заслуга новичков. Многие говорят об Эсекьеле Барко, применяя слово «вкусный» по отношению к его игре. Посмотрим, что будет, когда к нему привыкнут защитники и начнут играть плотнее. Но три результативных действия в двух матчах РПЛ — солидно.

Вместе с тем «Спартаку» должны внушить уверенность и последние результаты, а потому он логично выступит фаворитом в предстоящем матче. Да ещё и на своём поле. «Ахмат» же, напротив, находится под давлением. В последнем туре чемпионата России он проиграл со счётом 0:5 «Локомотиву» и пока находится в зоне стыков. Порадовала лишь победа над «Пари НН» в Кубке России.

Понятно, что не для этого оставался в грозненском клубе Магомед Адиев. Логично, что на «Лукойл Арену» грозненцы приедут за очками и станут бороться. Ожидаемо, что красно-белым, в свою очередь, будет непросто. Но они фавориты. Причём заслуженные. И с такой игрой могут рассчитывать на уверенную победу с преимуществом в пару мячей.

Дело ещё в том, что «Ахмат» исторически плохо играет в Москве со «Спартаком». Если дома регулярно случаются победы и ничьи, то в пяти прошлых матчах в Тушине — две ничьих и три поражения. А теперь в принципе вряд ли можно рассчитывать на очки. Непонятно, сколько красно-белые смогут продержаться в такой форме, но ловим момент.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Факел». Осинькин останется на дне РПЛ
«Крылья Советов» — «Факел». Осинькин останется на дне РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android