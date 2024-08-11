«Спартак» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.22.

Деяну Станковичу, видимо, хватило всего одного матча, чтобы сделать правильные выводы. После 0:2 от «Оренбурга» последовали гостевая победа над «Химками» (3:1) и домашняя над «Крыльями Советов» (3:0). Стоит также упомянуть о ещё одной разгромной победе, но уже в Кубке России. А именно в дерби с московским «Динамо» (3:0). Тогда красно-белые смотрелись лучше бронзового призёра чемпионата России примерно во всём.

Пока что подопечные Деяна Станковича смотрятся интересно. Оборона стабилизировалась, а в атаке появились яркие действия. Отчасти есть в этом заслуга новичков. Многие говорят об Эсекьеле Барко, применяя слово «вкусный» по отношению к его игре. Посмотрим, что будет, когда к нему привыкнут защитники и начнут играть плотнее. Но три результативных действия в двух матчах РПЛ — солидно.

Вместе с тем «Спартаку» должны внушить уверенность и последние результаты, а потому он логично выступит фаворитом в предстоящем матче. Да ещё и на своём поле. «Ахмат» же, напротив, находится под давлением. В последнем туре чемпионата России он проиграл со счётом 0:5 «Локомотиву» и пока находится в зоне стыков. Порадовала лишь победа над «Пари НН» в Кубке России.

Понятно, что не для этого оставался в грозненском клубе Магомед Адиев. Логично, что на «Лукойл Арену» грозненцы приедут за очками и станут бороться. Ожидаемо, что красно-белым, в свою очередь, будет непросто. Но они фавориты. Причём заслуженные. И с такой игрой могут рассчитывать на уверенную победу с преимуществом в пару мячей.

Дело ещё в том, что «Ахмат» исторически плохо играет в Москве со «Спартаком». Если дома регулярно случаются победы и ничьи, то в пяти прошлых матчах в Тушине — две ничьих и три поражения. А теперь в принципе вряд ли можно рассчитывать на очки. Непонятно, сколько красно-белые смогут продержаться в такой форме, но ловим момент.