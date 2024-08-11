«Ювентус» — «Атлетико»: букмекеры назвали фаворита матча

11 августа состоится товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Встреча состоится на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). Обе команды продолжают подготовку к старту сезона.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2300 рублей.

Успех туринцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Букмекеры уверены, что матч «Атлетико» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.55. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.30.