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«Ювентус» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч 11 августа

«Ювентус» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч 11 августа
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Ювентус» — «Атлетико» Мадрид, который пройдёт в Швеции.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

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Туринцев покинул Массимилиано Аллегри. Новым главным тренером клуба стал Тьяго Мотта. Нечасто бывает, что отличный игрок становится высококлассным наставником, но экс-игрок «ПСЖ» талантлив во всём. Он создал одно из главных открытий минувшего сезона — вывел «Болонью» в Лигу чемпионов.

«Старая синьора» в минувшем розыгрыше Серии А пропустила только 31 мяч — меньше только у «Интера». «Болонья» Мотты пропустила не сильно больше — 32. У «матрасников» показатель чуть похуже — 43 пропущенных, но это всё равно один из лучших результатов в лиге.

Стили игры команд, а также тактики, которым отдают предпочтение Тьяго Мотта и Диего Симеоне, располагают к тому, что встреча получится нерезультативной. Несмотря на товарищеский статус матча, забитых мячей много не предвидится. Это не значит, что встреча будет скучной и неинтересной. Это соперничество двух отличных стратегов. Подходов к воротам должно быть много, голов — нет.

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