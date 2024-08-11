«Чайка» — «Родина»: эксперты назвали фаворита матча Первой лиги

11 августа на стадионе имени Ивана Чайки в Песчанокопском состоится матч 5-го тура Первой лиги «Чайка» — «Родина». Начало игры намечено на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.43. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2430 рублей.

Успех «Чайки» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

При этом аналитики считают, что матч Первой лиги «Чайка» — «Родина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол в исполнении «Родины» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.