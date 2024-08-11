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«Чайка» — «Родина»: прогноз на матч Первой лиги

«Чайка» — «Родина»: прогноз на матч Первой лиги
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Чайка» — «Родина».

Ставка: «Чайка» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

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«Чайка» смотрится очень прилично. Пусть у неё не получается играть красиво, зато команда стабильно набирает очки, которые могут очень пригодиться в конце сезона. Подопечным Пятибратова необходимо воспользоваться нестабильностью «Родины» и набрать очки дома. У москвичей хорошо только одно — они мало пропускают.

Дмитрию Пятибратову не до красоты. Его цель — сделать так, чтобы «Чайка» закончила сезон выше зоны вылета. Пока что бывший наставник «Факела» справляется со своими задачами хорошо. Обещал руководству, что создаст агрессивную бескомпромиссную команду — и своё слово сдержал.

Пятибратов говорит правильные слова и доказывает на деле. Надолго ли его подопечным хватит энергии играть в таком высоком ритме и выгрызать хорошие результаты? Сказать трудно, но пока что предпосылок к спаду не предвидится. Поддержка родных трибун в грядущем матче зарядит команду новым импульсом.

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