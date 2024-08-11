«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.95.

«В Самаре «Крылья» сыграют, возможно, ключевой матч на старте этого сезона, потому что четыре поражения подряд, конечно, никого не должны «успокаивать» и «радовать» в самарском клубе. Всё это в кавычках, конечно же. Очень сложно даются моменты в атаке у «Крыльев». Да, появились новички — и молодой футболист из московского «Динамо» пришёл, и Олейников, и Дмитриева подписали. Пока это все не мощные игроки. Ещё есть защитник Гальдамес, который может сыграть на фланге, соответственно, слева, а направо можно передвинуть Бейла, Рассказова — чуть повыше. Варианты определённые имеются, но каким-то понурым, поникшим, подавленным выглядит сейчас самарский клуб. И «Крыльям» во что бы то ни стало надо брать очки. Думаю, никто не поймёт, если «Крылья» этого не сделают в домашней игре против «Факела».

У «Факела» колоссальные проблемы с атакой: команда забила на данный момент всего один мяч в четырёх матчах. Но очень неплохо, достойно «Факел» смотрелся в обороне в матче с «Краснодаром». И мало что позволили создать команде Мурада Мусаева. Но «Краснодар» играл на таких скоростях, которые были очень удобны и комфортны для воронежцев.

«Крылья» играют дома. Очень не хотелось бы, чтобы принимались кардинальные решения относительно перспективы Игоря Витальевича Осинькина. Поэтому прогнозирую минимальную победу самарских «Крыльев». Можно сыграть просто победу самарцев за 1.95, можно рассмотреть победу «Крыльев» с разницей в один мяч. За это дают очень хороший коэффициент — выше «тройки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».