«Крылья Советов» — «Факел»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Факел».

Ставка: 2:1 за 8.00.

«11 августа в 4-м туре РПЛ состоится встреча двух аутсайдеров турнира — «Крыльев Советов» и «Факела». Если выбирать между ними, то всё же больше я верю в успех команды из Самары.

Меня не так удивляет ситуация, которая сейчас происходит в «Крыльях Советов». Да, в прошлом сезоне они проводили неплохие матчи, но итоговая позиция у них всё равно была не такая уж высокая. В этом сезоне всё повторяется, а точнее, происходит даже хуже. Пока подопечные Осинькина идут с одними поражениями во всех четырёх встречах.

За все четыре игры самарцы умудрились забить всего один мяч — в игре с «Ростовом» (1:3). Пропустили же они в сумме уже 11 голов. Помимо игры с ростовчанами, «Крылья» также потерпели неудачу с «Зенитом» (0:4), «Спартаком» (0:3) и, что самое удивительное, даже с махачкалинским «Динамо» (0:1).

А вот «Факел» набрал первые очки в прошлом туре РПЛ — сумел выстоять против «Краснодара». Точнее, команда даже имела шанс на победу. «Быки» сейчас находятся в совсем слабой форме. Но воронежцам всё равно было важно не уступить, так как они шли на серии неудач — 1:3 от «Динамо», 0:2 от «Акрона» и 0:3 от «Зенита». С теми же тольяттинцами «огнеопасные» явно могли и вничью играть.

Теперь в турнирной таблице они идут на дне — на последней и предпоследней строчках. Конечно, сезон только стартовал, всё ещё может измениться. Но в любом случае тенденция для обеих команд не лучшая. Думаю, они в этом сезоне не собираются бороться за выживание, рассчитывая на финиш ближе к середине турнира.

Если всё же выбирать тут фаворита, то для меня это «Крылья Советов». Да, команда ужасно играет и не реализовывает моменты. Но когда-то это всё-таки должно кончиться. Игра с другим аутсайдером лиги — прекрасная возможность для этого», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».