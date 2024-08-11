«Крылья Советов» — «Факел»: ставка Сергея Дурасова на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Факел».

Ставка: «Факел» не проиграет за 1.87.

«А вот это, пожалуй, самый важный матч тура. Ведь проигравшая команда прибьёт себя гвоздями к последней строчке и серьёзно просядет психологически. Как бы широко ни улыбался перед играми прекрасный Игорь Осинькин, он всё понимает, команда летит вниз, необходимы победы в экстренном порядке. Сказать то же про «Факел» я не могу. По сути провалились они только в первые 30 минут чемпионата, дальше был прущий «Зенит» в Кубке и достойная ничья в борьбе с «Краснодаром».

Пока в Самаре ждут подкрепления в виде новых игроков, «Факел» там не проиграет, коэффициент на это 1.87, я взял. Ну ещё могу предложить взять удаление игрока с поля за 3.60, кажется, без этого матчи «Факела» не проходят», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».