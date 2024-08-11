«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.01.

«Крылья Советов» — абсолютно худшая команда старта РПЛ. В трёх стартовых турах у самарцев 0 очков при удручающей игре. В 1-м туре команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» — 0:4, шансы на то, чтобы забить, были, но подвела реализация. Во 2-м туре команда встречалась с «Ростовом», и там тоже преимущество банды Карпина было подавляющим, итоговая победа 3:1 неплохо характеризует происходящее на поле. В гостевой игре со «Спартаком» от самарцев ждали немного, так оно и случилось. Уже к концу первого тайма счёт был 2:0, во второй половине матча ход игры переломить так и не удалось, «Крылья» пропустили ещё однажды и в итоге уступили 0:3.

У «Факела» дела обстоят не сильно лучше, команда Игоря Черевченко соседствует с самарцами и также не может похвастаться успешными результатами. Московское «Динамо» нанесло воронежцам поражение в 1-м туре, во 2-м сильнее «Факела» оказался «Акрон». Третья игра с «Краснодаром» не предвещала ничего хорошего, но в итоге всё получилось вполне неплохо. Да, в атаке так и не получилось создать хоть что-то, зато впервые в этом сезоне команда смогла не пропустить ни разу. Нулевая ничья, которая позволяет «Факелу» уйти с последней строчки, правда, для достижения хороших результатов многое ещё надо менять.

«Крылья Советов» обладают вполне качественным выбором футболистов, рано или поздно команда должна набрать ход. Предположу, что первая победа случится уже в эти выходные. Ставка: победа «Крыльев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».