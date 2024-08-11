«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Ахмат».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.03.

«Ещё одна игра РПЛ. Может быть, кому-то покажется рискованной моя ставка, но, внимательно посмотрев линию, я просто другой не нахожу, потому что очень маленькие коэффициенты. В принципе, я думаю, что «Спартак» этот матч должен выигрывать, но найти какую-то ставку на такой вариант довольно сложно. С другой стороны, как мне кажется, «Спартак» по-прежнему является командой, не сильно надёжной в обороне. А «Ахмат» — команда дерзкая. Магомед Адиев всё-таки имеет достаточно уже такой серьёзный опыт на разном уровне и в разных амплуа — и в качестве тренера клуба, и в качестве тренера сборной, причём той сборной, которая во многом играла на контратаках и добивалась результата. Поэтому ему этот футбол хорошо знаком. Думаю, что в Москве он будет играть на контратаках, шанс поймать «Спартак» у него есть.

Я бы поставил в этом матче просто «обе забьют и тотал больше 2.5». Коэффициент выше «двойки» — 2.03. По-моему, это очень хороший коэффициент для такой ставки, особенно учитывая то, как эти две конкретные команды играют в обороне и как в целом в чемпионате России играют в обороне. Так что мне это нравится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».