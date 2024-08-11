«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат» в 4-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Закроет тур матч в Москве на «Лукойл Арене», где московский «Спартак», набравший отличный ход и в последних матчах забивающий по три мяча стабильно и уверенно и «Химкам», и московскому «Динамо», и в последнем туре самарским «Крыльям», примет грозненский «Ахмат», который пропустил пять мячей и сыграл в несколько непривычной манере — с двумя нападающими, которые номинально нападающими не являются. С «Локомотивом» Бериша и Садулаев действовали на передней линии. Этот вариант не сработал. Адиев сказал, что это была провальная игра, особенно провальный первый тайм, где многое позволили создать и реализовать сопернику. Теперь шанс реабилитироваться в Москве.

«Ахмат» исторически неплохо играет против «Спартака». По крайней мере, он всегда даёт бой, старается завязать «Спартак» в середине поля, не дать ему разбежаться, а сейчас, возможно, и придётся искать какие-то альтернативные и индивидуально персональные варианты, как нейтрализовать того же Барко, как понизить скорость «Спартака» в середине поля. Поэтому это хороший тест, хороший экзамен для Адиева и его команды в Москве против Станковича.

Я думаю, что «Ахмат», безусловно, может упереться и создать немало проблем «Спартаку». У «Спартака» не самая надёжная оборона, и «Ахмат» может с помощью техничных Садулаева и агрессии того же Агаларова, если он сыграет с первых минут, этим воспользоваться. Сам «Спартак» обязательно свой гол забьёт. Поэтому мой прогноз – «обе забьют» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».