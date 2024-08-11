«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» за 1.44.

«Cпартак» в погоне за лидерами принимает «Ахмат». Шесть очков у москвичей, проиграли «Оренбургу» в 1-м туре, но о той игре уже все забывают. Сейчас команда за три матча выиграла трижды, забила девять мячей и пропустила лишь раз, в концовке матча с «Химками». Вроде «химия» в команде образовалась, классно играют в атаке, очень здорово вписался Барко. Классный игрок, который может протащить мяч. Может отдать передачу, забить, исполнить штрафной, уже две попытки мы видели, гол «Химкам» и штанга с «Крыльями». Хорошее усиление. Понравилось, как «Спартак» играл в прессинг. Последний гол «Крыльям», кстати, Барко тогда и накрыл Витюгова. Начал забивать Угальде, что очень важно для форварда и команды. Так что «Спартак» Станковича сейчас импонирует. Давайте добавим туда и дерби на Кубок с «Динамо». Да, составы были неоптимальные, но всё же «Спартак» выглядел очень здорово и по всем статьям переиграл команду Лички, забив три безответных мяча. Ждём Виллиана Жозе, когда придёт в форму, и, думаю, красно-белые могут очень высоко финишировать в этом году.

Обороты сбавлять сейчас не будет никто, и дома нужны три очка. А приезжает «Ахмат». Команда непростая, но последний тур проиграла у себя в Грозном «Локомотиву» со счётом 0:5. До этого неплохо сыграли с «Краснодаром» (1:1) и (0:0) на выезде с «Оренбургом». Да и на Кубок выиграли со счётом 4:1 у «НН»! В защите они играли здорово, но сейчас пропустили пять от «Локомотива». Думаю, это разовая акция, команда Адиева в том сезоне тоже пропустила семь от «Балтики», а потом выиграла пять игр подряд, так что матч будет трудный. Думаю, такой «Спартак» дома должен выигрывать уверенно, пока идёт, надо забирать очки. Мой прогноз — победа «Спартака», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».