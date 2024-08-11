«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 11 августа

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.35.

«Казалось бы, в этом матче всё должно быть очевидно. «Спартак» в последних трёх матчах с учётом Кубка забивает по три мяча, в то время как «Ахмат» дома пропустил целых пять от «Локомотива». Но если немного поразмышлять, то надо понимать, что «Ахмат» после того, как дома проигрывал, потом пять игр подряд побеждал, то есть срывы у «Ахмата» бывают. Ну а «Спартак» ещё не до конца выстроенная команда, работы ещё очень много.

Предыдущие две домашние игры «Спартака» против «Ахмата» закончились со счётом 0:0, «Спартак» практически ничего не мог создать у ворот «Ахмата». Поэтому я думаю, что в этом матче тоже и голов, и моментов будет немного.

Первый мой прогноз – тотал матча меньше 2.5 гола. Второй мой прогноз, учитывая то, какой «Ахмат» будет заряженный и злой после разгромного домашнего поражения, индивидуальный тотал жёлтых карточек «Ахмата» больше 2.5», — приводит слова Мора «РБ Спорт».