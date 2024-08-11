«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: гол Барко за 3.05.

«Спартак» впечатляет в одночасье обретённой атакующей мощью и изобретательностью в середине поля во многом благодаря новичку Барко. Способствовала его игра и раскрытию бомбардирского потенциала Угальде. Быстро встроился в наступательные действия команды ещё один новичок, Маркиньос. «Ахмату» в гостях будет сложно сдержать соперника.

В предыдущем туре «Спартак» на своём поле не оставил шансов «Крыльям» (3:0), а до этого там же в Кубке с таким же счётом разгромил московское «Динамо». Грозненцы, крупно победив в домашнем кубковом матче «Пари НН» (4:1), в чемпионате на своём поле были уничтожены «Локомотивом» (0:5).

В прошлом сезоне в Москве команды сыграли друг с другом вничью. А в Грозном победили хозяева — 2:1. Да и вообще «Ахмат» не проигрывал «Спартаку» уже в четырёх матчах подряд. Определённую надежду можно связывать с традиционной напористостью одного из лидеров грозненцев Бериши.

Победа «Спартака» приблизит команду к самому верху турнирной таблицы и докажет, что осечка в первом матче в Оренбурге была просто случайностью, стечением обстоятельств и, вероятно, отголоском тогдашней неясной ситуацией с фигурой Соболева. В условиях явно обострившейся конкуренции за место в составе своё слово просто не могут не постараться сказать потенциально сильные игроки, не всегда попадающие в основу: Литвинов, Зиньковский, Денисов. А возвращаясь к фигуре Барко, отметим, что аргентинец вполне мог забить в предыдущем туре, как он это сделал в стартовом матче за красно-белых. Партнёры не использовали несколько его великолепных передач, классный удар со штрафного отразила штанга… Весьма вероятно, что напористый полузащитник будет вознаграждён (в том числе за собственную щедрость) голом в матче, где его команда может не ограничиться одним забитым мячом. Возможно, в случае пенальти именно ему будет доверено право удара. А вероятность 11-метрового при такой кружевной игре «Спартака», проникающей в штрафную соперника, тоже весьма велика», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».