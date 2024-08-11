«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России 11 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Спартак» набирает форму, после неудачного старта и чувствительного поражения от «Оренбурга» красно-белые смогли реабилитироваться и одержать две победы подряд. Первый тайм игры с «Химками» для москвичей простым не получился, красно-белые не смогли реализовать пенальти, а в довесок ещё и пропустили. Повезло, что после просмотра VAR судья зафиксировал нарушение правил. Во втором тайме всё изменилось: «Спартак» заиграл на совершенно других скоростях и успел отличиться трижды, «Химки» смогли лишь отквитать один-единственный мяч.

Игра 3-го тура получилась для москвичей вполне комфортной. «Крылья Советов» не выдержали давления красно-белых и дважды пропустили в первом тайме, отличились Угальде и Пруцев. Во втором тайме Манфред оформил дубль и принёс своей команде разгромную победу — 3:0.

«Ахмат» в начале нового сезона играет хуже, чем в концовке предыдущего. Ничья с «Краснодаром» в 1-м туре могла настроить на позитивный лад, но уже 2-й тур показал, что команде надо во многом прибавлять. Выездная игра с «Оренбургом» и нулевая ничья, результат приемлемый, но не идеальный. 3-й тур и вовсе разочаровал, «Локомотив» просто смял грозненцев, оформив в ворота соперника пять безответных голов. Сейчас «Ахмат» с двумя очками находится лишь на 14-й строчке.

«Спартак» набрал ход, у «Ахмата», наоборот, провал, кроме того, москвичи играют дома, что должно добавить им шансов на победу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».