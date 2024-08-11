«Спартак» — «Ахмат»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: победа «Спартака» и ТМ 3.5 за 2.37.

«Спартак» и «Ахмат» встретятся в 4-м туре РПЛ. Думаю, тут мы интриги не увидим. Конечно, грозненцы — не такой простой коллектив. Но три очка всё же достанутся красно-белым, я думаю.

«Спартак» не лучшим образом стартовал в этом сезоне — проиграл «Оренбургу», не справившись с его забросами и верховой игрой (0:2). Казалось, что у красно-белых снова проблемы, много критики было. Но команда справилась и быстро вернула себе уверенность.

В трёх следующих матчах подопечные Станковича выигрывали и часто делали это уверенно Так, сперва были обыграны «Химки» (3:1), после чего и «Динамо» (3:0) с «Крыльями Советов» (3:0). Само собой, отлично начал играть Угальде под руководством нового тренера, Барко уже активно влияет на игру и тоже забивает. Без Соболева они отлично справляются.

А вот «Ахмат» пока чуть слабее выступает. В активе клуба всего одна победа за четыре матча в новом сезоне — 4:1 с «Пари НН» в Кубке, испытывающим сейчас много проблем. В РПЛ команда Адиева пока только теряла очки — 1:1 с «Краснодаром», 0:0 с «Оренбургом» и 0:5 от «Локомотива».

Но я бы не смотрел на результаты «Ахмата» с мыслями, что у него большие проблемы. Клуб выступает довольно уверенно, боевито. Да, не хватает ему пока результативности в завершении атак. Но часто грозненцы доминируют в матчах с соперниками разного уровня.

Так что тут я не жду лёгкой игры для «Спартака». Но всё же больше верю в его успех. Команда Станковича сильнее, и три очка достанутся ей. Хотя голов будет не так много, думаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».