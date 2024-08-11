«Тюмень» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Тюмень» — «Ротор».

Ставка: ничья за 3.18.

«Тюмень» в Первой лиге начала ужасно, гостевые 0:3 от «Нефтехимика» Кирилла Новикова и домашнее поражение 0:1 от «Алании». Второе даже обиднее, за весь матч тюменцы имели больше моментов, а пропустили на четвёртой компенсированной минуте от Тараса Гаглоева. Затем последовала гостевая победа над «Шинником», худшей командой Первой лиги. Такой результат должен был добавить положительных эмоций, но в прошлом туре «Тюмень» вновь осталась без победы. К 18-й минуте тюменцы вели 2:0, но преимущество не удержали и сыграли вничью 2:2 в гостях с «Уфой».

«Ротор» был грозной силой в нашем футболе в 90-е и пару раз был в шаге от завоевания титула. Сейчас клуб переживает не лучшие времена. Хотя в сезоне-2020/2021 волгоградцы возвращались в элиту нашего футбола, но, несмотря на порой яркую игру, команда сразу же вылетела, а год спустя покинула и второй по силе дивизион. Спустя два сезона «Ротор», обыграв в стыковых матчах «Новосибирск», вернулся в Первую лигу.

Стартовали волгоградцы неплохо: победа над «Шинником» и ничья с «Торпедо». Но затем последовало два поражения от «Арсенала» и «Нефтехимика». Обе команды на старте сезона не могут похвастаться стабильностью, потому не стоит удивляться, что они соседи по таблице в нижней её части. Волгоградцы чуть больше понравились в стартовых турах, а тюменцы играют дома, потому выберем вариант: встреча завершится вничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».