Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат»

11 августа в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоится матч «Спартак» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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После сухого поражения в дебютном матче под руководством нового главного тренера «Спартак» добился хороших результатов и, кажется, нашёл свою игру. Деяну Станковичу, видимо, хватило всего одного матча, чтобы сделать правильные выводы. После 0:2 от «Оренбурга» последовали гостевая победа над «Химками» (3:1) и домашняя над «Крыльями Советов» (3:0).

Стоит также упомянуть о ещё одной разгромной победе, но уже в Кубке России. А именно в дерби с московским «Динамо» (3:0). Тогда красно-белые смотрелись лучше бронзового призёра чемпионата России примерно во всём.

«Ахмат» же, напротив, находится под давлением. В последнем туре чемпионата России он проиграл со счётом 0:5 «Локомотиву» и пока находится в зоне стыков. Порадовала лишь победа над «Пари НН» в Кубке России.

«Ахмат» исторически плохо играет в Москве со «Спартаком». Если дома регулярно случаются победы и ничьи, то в пяти прошлых матчах в Тушине — две ничьих и три поражения.

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