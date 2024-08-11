«Арсенал» — «Лион»: прогноз на матч 11 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Арсенал» — «Лион», который пройдёт в Лондоне.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.12.

«Арсенал» явно готов к чемпионской гонке в новом сезоне. Он так бойко выступает в товарищеских матчах, что не остаётся никаких сомнений в его серьёзных намерениях. В последней встрече «канониры» разгромили «Байер» со счётом 4:1. В других контрольных матчах «Арсенал» победил «Борнмут» — 1:1 (5:4 пен.) и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Уступили лондонцы «Ливерпулю» (1:2).

«Лиону» придётся несладко в игре на выезде с таким соперником. Но Пьер Саж готов ко всему. Он стал спасательным кругом для «львов» в нужное время. В прошлом сезоне клуб финишировал на шестом месте и добрался до финала Кубка Франции, уступив «ПСЖ» (1:2).

В предстоящем матче защита «Арсенала» не столкнётся со своим бывшим футболистом. Александр Ляказетт не смог присоединиться к «Лиону», потому что недавно завершил участие в финале Олимпийских игр. Напомним, Франция проиграла Испании и взяла серебро. По этой же причине Пьер Саж не может рассчитывать на Райана Шерки и Йоанна Лепенана.

А вот кого точно увидят на поле болельщики – так это пошумевшего за сборную Грузии на Евро-2024 Жоржа Микаутадзе. В последней товарищеской встрече «Лион» выиграл у берлинского «Униона» со счётом 4:0. До этого «львы» сыграли в нулевую ничью с «Торино». А ещё ранее уступили «Санкт-Паули» (0:1). Судить по таким результатам сложно.

Готовность к предстоящему матчу «Арсенала», да ещё и на «Эмирейтс», не вызывает беспокойства. После победы в игре с «Байером» с разгромом он будет воодушевлён. К тому же Артета сумеет задействовать всю атакующую мощь. «Лион» пока этого сделать не может. Да и выглядят «львы» неубедительно. Микаутадзе уже провёл не одну встречу, но ничем не запомнился. Поставим на победу «канониров» с форой (-1.5) за 2.12.