«Челси» — «Интер»: прогноз на матч 11 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Интер».

Ставка: «Челси» победит за 2.25.

«Челси» уже завершает подготовку к новому сезону. Это последний товарищеский матч команды, после чего 18 августа она сыграет в 1-м туре с «Манчестер Сити». Казалось, что «Челси» наконец-то привык к работе с Маурисио Почеттино. Всё-таки «синие» завершили сезон АПЛ с пятью победами кряду и на шестой строчке. Но руководство «аристократов» решило, что нужны перемены в тренерском штабе.

Так, новым наставником стал Энцо Мареска. Результаты предсезонки, мягко говоря, впечатления не производят. «Синие» выиграли всего одну из пяти товарищеских встреч. Причём у мексиканской «Америки» (3:0). Уступили «Селтику» (1:4), «Манчестер Сити» (2:4) и «Реалу» (1:2). Ещё сыграли вничью с «Рексемом» (2:2). Вроде бы и результативность на месте, но что происходит с защитой? Выглядит она слабо, рвано и неуверенно.

Энцо Мареска не отрицает наличие этой проблемы. Он уже неоднократно заявлял, что будет работать над повышением надёжности игры в защите.

Миланцы тоже проведут свою последнюю товарищескую встречу. «Змеи» стали чемпионами Италии в прошлом сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя «Милана» на 19 очков. Предсезонку начали с побед во встречах со слабыми соперниками – «Лугано» (3:2), «Пергокремой» (2:1) и «Лас-Пальмасом» (3:0). С «Пизой» чемпион Италии сыграл вничью – 1:1, а в минувшем матче вообще уступил «Аль-Иттихаду» — 0:2.

Вот что интересно, для «тигров» эта победа стала первой после серии из шести поражений. Поэтому назвать «Интер» готовым к новому сезону пока язык не повернётся. Мы увидим его настоящим во встрече с «Челси».

Поставим на победу «аристократов». У них была настоящая практика с сильными клубами. Да, без побед, но голы «синие» забивают хорошо, а Мареска не бездействует. Ставки на победу лондонцев принимают за 2.25. Это станет хорошей пощёчиной для «Интера», которому пора бы уже настроиться на победную волну.