«Уфа» — «Урал»: букмекеры назвали фаворита матча Первой лиги

12 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 5-го тура Первой лиги «Уфа» — «Урал». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Эксперты считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.04. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 2040 рублей.

Успех уфимцев оценён аналитиками в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют футболисты «Уфы», сыграет коэффициент 1.51. Гол в исполнении «Урала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.