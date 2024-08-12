«Уфа» — «Урал»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «Урал».

Ставка: «Урал» победит за 2.04.

В прошлом сезоне «Уфа» выступала в третьем по значимости дивизионе России. У неё мало ресурсов. Изматывающий старт и много потерянных очков — это совсем не то, что нужно команде, которая с высокой долей вероятности будет бороться за выживание весной.

Евгению Харлачёву стоит отдать должное за то, что он правильно настроил подопечных на выезды с сильными командами. Уфимцы отобрали очки у «Алании» (0:0) и «Балтики» (1:1), а также навязали борьбу «Нефтехимику» (1:2). Только вот календарь проще не становится.

«Урал» начал сезон с двух побед, но затем его уверенность разбилась о выездной матч с «Черноморцем» (2:3). Далее подопечные Евгения Аверьянова не сумели обыграть дома «Сокол» (0:0). Они давили на протяжении всех 90 минут, но мяч упорно отказывался лететь в створ.

С реализацией моментов надо что-то делать. Если екатеринбуржцы планируют бороться за возвращение в РПЛ, так транжирить моменты нельзя. Потенциал для улучшения у оранжево-чёрных солидный. У них хороший состав, но в каких-то моментах не хватает правильности настроя и самоотдачи.

Заключить пари на победу екатеринбуржцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. «Шмели» выиграли четыре из семи последних очных встреч. Уступили при этом только один раз — в Кубке России. Несмотря на то что предстоящий матч пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, оранжево-чёрные видятся фаворитами. Посмотрим, сделали они выводы из ошибок последних двух матчей или нет.