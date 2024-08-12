Букмекеры оценили шансы «Торпедо» обыграть «КАМАЗ» в Набережных Челнах

12 августа в Набережных Челнах состоится матч 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало игры намечено на 20:00 мск.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2370 рублей.

Успех челнинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол в исполнении игроков «Торпедо» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.98.