«КАМАЗ» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо».

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

Команда из Набережных Челнов неудачно начала сезон. Она потерпела три досадных поражения подряд. Обидны потери очков, потому что уступил «КАМАЗ» во всех трёх случаях с разницей в один мяч. При этом он смотрелся не хуже соперников, а местами даже лучше.

«КАМАЗ» хорошо подготовился к сезону физически. У него классно получается выигрывать борьбу и цепляться за мяч. Будь у команды чуть лучше реализация и больше резервов, показатели были бы лучше. Моменты она создаёт часто и весьма опасные. Нужно только завершение.

«КАМАЗ» давно зарекомендовал себя как крепкого середняка Первой лиги, но для борьбы за выход в РПЛ ему постоянно не хватает стабильности и структурированности в нападении. Ни в одном из четырёх последних сезонов челнинцы не забили больше 35 мячей, хотя и сами пропустили сравнительно немного. В обороне порядок.

Автозаводцы уже допустили две осечки с не самыми мощными командами. Кононову необходимо улучшать рисунок игры и тщательнее настраивать подопечных на матчи с андердогами. Безусловно, это только первые игры сезона и глобальные выводы делать рано. Однако к предстоящему матчу москвичи подходят недостаточно хорошо подготовленными. Для возвращения в РПЛ необходимо усердно тренироваться и прибавлять.

Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 1.94. Челнинцы настроены серьёзно. Из-за потери большого количества очков в самом начале сезона они расположились в нижней части турнирной таблицы. Команду это не устраивает. Она намерена подняться выше.