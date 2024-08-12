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«Лутон» — «Бёрнли»: прогнозы и ставки на матч Чемпионшипа

«Лутон» — «Бёрнли»: прогнозы и ставки на матч Чемпионшипа
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12 августа на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне состоится матч 1-го тура Чемпионшипа «Лутон» — «Бёрнли». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шляпников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2400 рублей.

Успех «бордовых» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Лутон» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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