«Лутон Таун» — «Бёрнли»: прогноз на матч Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Бёрнли».

Ставка: «Лутон» победит за 2.40.

«Шляпники» показывали достойный футбол в прошлом сезоне. Они играли смело и доставляли лидерам серьёзные неудобства. Эдвардс подкупает тем, что всегда отдаёт предпочтение зрелищному и результативному футболу. «Шляпники» выдавали отличные отрезки и много забивали. Будь у Эдвардса больше ресурсов и не будь у команды частых травм, она могла бы сохранить прописку в АПЛ. Закончил сезон «Лутон» на 18-й строчке, чуть опередив «Бёрнли».

Летом состав клуба поредел. Его покинули несколько важных игроков, в частности, опытный Росс Баркли. Впрочем, «Бёрнли» потерял ещё больше. Венсан Компани, проделавший большой объём работы по развитию молодёжи «бордовых», возглавил мюнхенскую «Баварию». Новым главным тренером клуба стал бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Скотт Паркер.

Что касается состава «Бёрнли», то он тоже пережил довольно большие перемены. Команду покинули несколько важных игроков, зато вернулся из аренды нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст. Впрочем, форвард на клубном уровне малополезен. За национальную команду он выступает гораздо лучше.

Любопытно, что «бордовые» провели только две контрольные встречи в преддверии нового сезона. В первой потерпели поражение, во второй сыграли вничью с «Кадисом» (1:1). «Лутон» сыграл в два с половиной раза больше товарищеских матчей. Пусть только в одном из них одержал победу, зато тщательно подготовился и набрал форму.

Эдвардс быстро налаживает взаимопонимание между футболистами. Поставить на победу «шляпников» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.