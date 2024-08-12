«Уфа» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Уфа» — «Урал».

Ставка: «Урал» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.95.

«Уфа» после возвращения в Первую лигу пока не выглядит претендентом на повышение в классе, а ведь ещё недавно она играла в еврокубках. 16-е место по итогам четырёх туров. При этом проиграли уфимцы лишь раз – в Нижнекамске «Нефтехимику» 1:2. В остальных же турах «Уфа» сыграла вничью: сначала с «Аланией», затем с «Балтикой», а в прошлом туре отыгралась с 0:2 против «Тюмени». Там повезло, ведь соперник, ведя в счёте, уже на 34-й минуте остался в меньшинстве.

«Урал» в прошлом году играл в элите нашего футбола, но дела у команды Григория Иванова не заладились. Екатеринбуржцы в итоге финишировали на 14-й строчке и вылетели, уступив по сумме двух встреч тольяттинскому «Акрону». Задачу вернуться в РПЛ «Урал» стал выполнять сразу, команда стартовала с двух побед, но затем замедлилась. Проиграли «Черноморцу» 2:3, а в прошлом туре в игре против «Сокола» обе команды остались без голов.

В начале сезона всегда сложно предсказать, как сложится игра, а тут ещё и команды, давно не игравшие друг с другом. А ещё недавно находившиеся совсем в разных дивизионах. Екатеринбуржцы фавориты, но результаты в последних турах вынуждают чуть сомневаться в их успехе. Поэтому выберем острожный вариант: «Урал» не проиграет и общий тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».