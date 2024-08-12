«КАМАЗ» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.95.

«КАМАЗ» прошлый сезон в Первой лиге провёл невзрачно, команда из Набережных Челнов финишировала на 12-й строчке, вылет ей не грозил, но лишь из-за того, что другие соперники были ещё хуже. При этом Ильдар Ахметзянов работу сохранил, он возглавляет «КАМАЗ» с осени 2020 года, но старт нового сезона вновь не заладился. Челнинцы стартовали с трёх поражений подряд. «Енисей», «Арсенал» и «Сокол» — все они обыграли «КАМАЗ» в один мяч. В прошлом туре наконец удалось добыть первые очки — сразу победа над «Родиной» 1:0.

«Торпедо» неплохо стартовало в этом сезоне, команда идёт в лидерах, правда, отставание увеличивается. Чёрно-белые чередуют победы и ничьи, в 1-м и 3-м турах переиграли «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а во 2-м и 4-м сыграли вничью. Сначала в Волгограде против «Ротора», а в прошлом туре дома с «Чайкой». Перед 5-м туром автозаводцы пятые и отстают уже на четыре очка от лидирующего «Арсенала».

«КАМАЗ» в прошлом туре сенсационно обыграл «Родину» на выезде. Если бы не этот результат, то я рекомендовал бы брать победу автозаводцев. Но, учитывая, что матч пройдёт на поле челнинцев, лучше подстраховаться. «Торпедо» не проиграет и общий тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».