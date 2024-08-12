«Барселона» — «Монако»: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Барселона» — «Монако».

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Во время турне по США «Барселона» провела три товарищеские встречи. В целом команда под руководством Ханс-Дитера Флика смотрится неплохо. Тренер успешно влился в коллектив и нашёл взаимопонимание с футболистами.

Пусть товарищеское, но всё-таки «эль класико» он уже успел выиграть. Каталонцы обыграли «Реал» со счётом 2:1. Пау Виктор стал автором дубля. Он отметился результативными действиями во всех трёх контрольных матчах. Но ведь не только победой в игре со «сливочными» сине-гранатовые заслужили похвалу. «Барса» также выиграла у «Манчестер Сити» — 2:2 (4:1 пен.). В последнем матче каталонцы уступили «Милану», но в серии 11-метровых. В основное время игра завершилась со счётом 2:2, а по пенальти «дьяволы» одержали победу – 4:3.

«Монако» провёл шесть товарищеских матчей, но не с такими крутыми соперниками, какие были у «Барселоны». Хотя даже класс команд, с которыми играли монегаски, не помог им показывать стабильно хорошие результаты.

Красно-белые победили только «Фейеноорд» со счётом 3:1, а проиграли трижды. В последней встрече «Монако» уступил «Дженоа» — 1:2. Была и ничья со «Штурмом» — 2:2. Всё это не то, чего хочется видеть от клуба, участвующего в Лиге чемпионов. Быть может, влияние оказало отсутствие капитана монегасков Александра Головина.

«Барселона» должна быть сильнее, чем в товарищеских встречах в США. Всё предельно просто – «Барселона» выступит при поддержке своих болельщиков, в её составе не убывает, а, наоборот, прибавляется классных, а главное — молодых футболистов. Плюс результаты предсезонной подготовки у сине-гранатовых явно лучше, чем у «Монако», провалившего добрую половину контрольных встреч. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.