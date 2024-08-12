«Барселона» — «Монако»: кто фаворит товарищеского матча, ставки и прогнозы

12 августа в товарищеском матче «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало встречи – в 21:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.58. Шансы монегасков оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

Во время турне по США «Барселона» провела три товарищеские встречи. В целом команда под руководством Ханс-Дитера Флика смотрится неплохо. Тренер успешно влился в коллектив и нашёл взаимопонимание с футболистами. Пусть товарищеское, но всё-таки «эль класико» он уже успел выиграть. Каталонцы обыграли «Реал» со счётом 2:1.

«Барса» также выиграла у «Манчестер Сити» — 2:2 (4:1 пен.). В последнем матче каталонцы уступили «Милану», но в серии 11-метровых. В основное время игра завершилась со счётом 2:2, а по пенальти «дьяволы» одержали победу – 4:3.

«Монако» провёл шесть товарищеских матчей, но не с такими крутыми соперниками, какие были у «Барселоны». Хотя даже класс команд, с которыми играли монегаски, не помог им показывать стабильно хорошие результаты.

Красно-белые победили только «Фейеноорд» со счётом 3:1, а проиграли трижды. В последней встрече «Монако» уступил «Дженоа» — 1:2. Была и ничья со «Штурмом» — 2:2.