«Уфа» — «Урал»: во сколько начало матча Первой лиги, кто фаворит, прогнозы и ставки

12 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «Уфа» — «Урал». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.04. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Уфа» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Евгению Харлачёву стоит отдать должное за то, что он правильно настроил подопечных на выезды с сильными командами. Уфимцы отобрали очки у «Алании» (0:0) и «Балтики» (1:1), а также навязали борьбу «Нефтехимику» (1:2). Только вот календарь проще не становится. В соперниках ещё один претендующий на возвращение в РПЛ клуб.

«Урал» начал сезон с двух побед, но затем его уверенность разбилась о выездной матч с «Черноморцем» (2:3). Далее подопечные Евгения Аверьянова не сумели обыграть дома «Сокол» (0:0). Они давили на протяжении всех 90 минут, но мяч упорно отказывался лететь в створ. От защитников соперника исходило больше опасности, чем от нападающих «Урала». Они чуть не забили в свои ворота.