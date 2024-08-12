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«КАМАЗ» — «Торпедо»: во сколько начало матча 5-го тура Первой лиги, кто фаворит, прогнозы

«КАМАЗ» — «Торпедо»: во сколько начало матча 5-го тура Первой лиги, кто фаворит, прогнозы
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12 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Успех челнинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
12 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда из Набережных Челнов неудачно начала сезон. Она потерпела три досадных поражения подряд. Обидны потери очков, потому что уступил «КАМАЗ» во всех трёх случаях с разницей в один мяч. Подопечные Ильдара Ахметзянова взяли волю в кулак и во встрече 4-го тура Первой лиги победили на выезде «Родину» (1:0).

У «Торпедо» значительно больше шансов получить путёвку в РПЛ, чем у клуба из Набережных Челнов. У москвичей один из самых сильных составов в Первой лиге и опытный тренер — Олег Кононов. Этот специалист многое повидал на своём веку. Он вдоль и поперёк изучил второй по силе дивизион России.

Тем не менее начали сезон чёрно-белые не на пять с плюсом. Они победили «СКА-Хабаровск» (4:0) и «Енисей» (1:0), а также сыграли вничью с «Ротором» (1:1) и «Чайкой» (1:1).

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