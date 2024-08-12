«КАМАЗ» — «Торпедо»: во сколько начало матча 5-го тура Первой лиги, кто фаворит, прогнозы

12 августа состоится матч 5-го тура Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.37. Успех челнинцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «КАМАЗ» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Команда из Набережных Челнов неудачно начала сезон. Она потерпела три досадных поражения подряд. Обидны потери очков, потому что уступил «КАМАЗ» во всех трёх случаях с разницей в один мяч. Подопечные Ильдара Ахметзянова взяли волю в кулак и во встрече 4-го тура Первой лиги победили на выезде «Родину» (1:0).

У «Торпедо» значительно больше шансов получить путёвку в РПЛ, чем у клуба из Набережных Челнов. У москвичей один из самых сильных составов в Первой лиге и опытный тренер — Олег Кононов. Этот специалист многое повидал на своём веку. Он вдоль и поперёк изучил второй по силе дивизион России.

Тем не менее начали сезон чёрно-белые не на пять с плюсом. Они победили «СКА-Хабаровск» (4:0) и «Енисей» (1:0), а также сыграли вничью с «Ротором» (1:1) и «Чайкой» (1:1).