Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 4-го тура

Вчера, 11 августа, в РПЛ завершился 4-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, явный фаворит по-прежнему «Зенит». Команда Сергея Семака в 4-м туре победила «Динамо» (1:0) и теперь единолично возглавляет турнирную таблицу. Петербуржцы за три тура забили 14 мячей, не пропустив ни разу. Поставить на чемпионство зенитовцев можно с коэффициентом 1.18.

За 15.00 можно сделать ставку на «Динамо». Бело-голубые преследуют «Зенит», после поражения в личной встрече отставая на три очка.

Шансы «Спартака» и ЦСКА оценили в 20.00. Спартаковцы на выходных не смогли обыграть «Ахмат» (0:0), ЦСКА проиграл «Краснодару» (1:2).

Поставить на «Краснодар» или «Локомотив» можно с котировкой 25.00. Краснодарцы наконец победили, а москвичи переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).