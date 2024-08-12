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Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале

Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале
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В ночь с 12 на 13 августа в Монреале (Канада) пройдёт финал теннисного турнира ATP-1000, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и австралиец Алексей Попырин. Игра начнётся в 2:35 мск.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.35. Шансы Попырина оценили в 3.40.

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Поставить на победу российского теннисиста в двух сетах можно за 2.02, а вероятность того, что Рублёв выиграет хотя бы сет, оценили в 1.10. На то, что одну из партий выиграет Попырин, предлагают коэффициент 1.79, а на успех австралийца в двух сетах дают котировку 6.30.

Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаса Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

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