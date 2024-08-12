Эксперты назвали шансы Андрея Рублёва в финале турнира в Монреале

В ночь с 12 на 13 августа в Монреале (Канада) пройдёт финал теннисного турнира ATP-1000, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и австралиец Алексей Попырин. Игра начнётся в 2:35 мск.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.35. Шансы Попырина оценили в 3.40.

Поставить на победу российского теннисиста в двух сетах можно за 2.02, а вероятность того, что Рублёв выиграет хотя бы сет, оценили в 1.10. На то, что одну из партий выиграет Попырин, предлагают коэффициент 1.79, а на успех австралийца в двух сетах дают котировку 6.30.

Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаса Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.