Андрей Рублёв — Алексей Попырин: когда финал турнира в Монреале, кто фаворит, прогнозы

В ночь с 12 на 13 августа в Монреале (Канада) пройдёт финал теннисного турнира ATP 1000, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и австралиец Алексей Попырин. Игра начнётся в 2.35 мск.
Букмекеры считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.35. Шансы Попырина оценили в 3.40.
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Поставить на победу российского теннисиста в двух сетах можно за 2.02, а вероятность того, что Рублёв выиграет хотя бы сет, оценили в 1.10. На то, что одну из партий выиграет Попырин, предлагают коэффициент 1.79, а на успех австралийца в двух сетах дают котировку 6.30.
Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Попырин на пути к финалу прошёл Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.
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