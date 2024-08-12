«Барселона» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча за Кубок Гампера

12 августа «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в рамках традиционного товарищеского турнира Кубок Жоана Гампера. Начало встречи – в 21:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.58. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1580 рублей.

Шансы монегасков оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

На победу «Барселоны» с форой (-1.5 гола) выставлен коэффициент 2.20.