Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча за Кубок Гампера

«Барселона» — «Монако»: букмекеры назвали фаворита матча за Кубок Гампера
Комментарии

12 августа «Барселона» будет играть с «Монако» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в рамках традиционного товарищеского турнира Кубок Жоана Гампера. Начало встречи – в 21:00 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «Монако». Ничто не омрачит дебют Даниэля Ольмо
«Барселона» — «Монако». Ничто не омрачит дебют Даниэля Ольмо

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.58. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1580 рублей.

Шансы монегасков оценили в 4.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

На победу «Барселоны» с форой (-1.5 гола) выставлен коэффициент 2.20.

Материалы по теме
«КАМАЗ» — «Торпедо». С такими результатами в РПЛ не вернёшься
«КАМАЗ» — «Торпедо». С такими результатами в РПЛ не вернёшься
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android